EXCLU - Jeu d’éveil olfactif pour Thyam et Charlène

En avant-première sur MYTF1 : Benoît et Charlène aiment beaucoup faire des jeux d’éveil avec Thyam pour sensibiliser ses sens dès le plus jeune âge. Aujourd’hui, Benoît a préparé un jeu d’éveil olfactif. Cette fois, Charlène aussi va se prêter au jeu avec Thyam. Ils vont sentir, un par un, des aliments et Charlène devra deviner l’aliment pendant que Tyam découvrira si l’odeur lui plait. Spoiler de l’émission du Jeudi 11 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.