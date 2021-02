Julia va-t-elle réaliser son rêve d’avoir un deuxième enfant ?

En avant-première sur MYTF1 : Depuis quelques jours, Julia a moins d’énergie que d’habitude et elle a du retard de règles. Avec Maxime, ils ne savent pas si c’est sa maladie ou un petit bébé qui arrive. Pour en avoir le cœur net, Maxime lui propose de faire un test de grossesse. Ils rêvent de devenir papa et maman pour la seconde fois. Alors Maxime et Julia attendent-ils un nouvel enfant ? Spoiler de l’émission du Vendredi 5 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.