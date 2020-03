EXCLU - Kelly : « On se bat pour notre couple avec Neymar »

Kelly Helard revient en images sur sa participation à Mamans & Célèbres. L’émission est l’occasion pour elle de montrer son quotidien de maman et de femme. Esthéticienne et influenceuse, Kelly a une vie à mille à l’heure et tente de transmettre le maximum de choses à son fils, Lyam. La jeune femme revient également sur sa séparation et ses retrouvailles avec Neymar. Le couple envisage même avoir un second enfant dans les prochains mois. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.