EXCLU - Les Mamans et Célèbres de retour : Découvrez les premières images inédites !

Elles sont de retour le LUNDI 14 MARS à 17H sur TFX ! A travers des épisodes inédits découvrez de nouvelles aventures pour nos « MAMANS & CÉLÈBRES » sur TFX. Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, influenceuses et business woman mais avant tout mamans ! « MAMANS & CÉLÈBRES » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans. Et pour ces épisodes inédits, nos chères Mamans vont avoir à faire face à beaucoup d'émotions.. En plus de leur notoriété qui leur demande un grand investissement, les bonnes comme les mauvaises nouvelles risquent bien de chambouler leur quotidien.