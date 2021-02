Lyam et Kelly décorent le plâtre de grossesse

En avant-première sur MYTF1 : Il y a quelques jours Kelly et Neymar avaient préparé un plâtre de grossesse avec le ventre de Kelly. Aujourd’hui, elle a décidé de le décorer avec Lyam pour pouvoir l’exposer. Même si Kelly veut qu’il soit le plus beau possible, elle le laisse s’exprimer dans ses desseins d’enfants. Finalement elle est contente du résultat et partager ce moment avec Lyam était important pour elle. Spoiler de l’émission du Lundi 8 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.