EXCLU - Martika : « Je connaissais vraiment rien aux bébés »

Martika Caringella revient en images sur sa participation à Mamans & Célèbres. L’émission est l’occasion pour elle de montrer son quotidien à Monaco avec Umberto et leur fille, Mia. Martika se confie sur son appréhension de devenir maman. Elle considère son accouchement comme le plus beau jour de sa vie. La jeune maman évoque même la possibilité de faire une petite sœur ou un petit frère à Mia. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.