EXCLU - Maxime retrouve Julia et Luna : “Bienvenue chez toi Papa”

En avant-première sur MYTF1 : Julia et Luna ont préparé l’arrivée de Maxime toute la journée. Mère et fille sont très heureuses de le retrouver. Le papa qui vit dans le sud a décidé de rester plus longtemps avec sa petite famille et le programme risque encore d’être très joyeux. Spoiler de l’émission du mardi 19 janvier 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.