EXCLU - Portrait de Sonia, maman et femme active

C’est au tour de Sonia Tlev de rejoindre la grande famille de Mamans et Célèbres ! Elle est la maman de Lyam, trois ans, Hannah 5 mois et son bébé "ange" Chiara. Pour elle, ses enfants représentent la plus belle chose qui lui soit arrivée. Elle vient partager avec vous sa vie de maman et entrepreneuse. Avec sa marque de vêtements de sport, sa marque de cosmétique et son travail de coach sportive, Sonia vit une vie à 100 à l’heure ! Découvrez les coulisses de sa vie de maman et femme active. Extrait de l’émission du lundi 17 sur TFX !