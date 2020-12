EXCLU - Premier cours de boxe pour Gianni

En avant-première sur MYTF1 : Depuis son accouchement, Julie a décidé de se remettre sérieusement au sport. Elle reprend petit à petit le sport et notamment la boxe. Elle décide d’amener Gianni pour lui faire découvrir une nouvelle activité ! Arrivée au cours de boxe, Julie essaye tant bien que mal d’initier Gianni à cette activité. Mais il n’est pas du tout emballé par la boxe et reste de son côté. Julia va-t-elle réussir à l’initier au sport ? Spoiler de l’émission du vendredi 11 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.