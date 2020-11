EXCLU - Rym et Vincent regardent leur première rencontre dans “La Villa des Coeurs Brisés”

En avant-première sur MYTF1 : Rym et Vincent redécouvrent leur première rencontre. Il y a un an, en participant à La Villa des Coeurs Brisés, ils ne s’attendaient pas à tenir dans leurs bras le fruit de leur amour, aujourd’hui. C’est donc avec beaucoup d’émotion qu’ils revivent ces instants magiques. Spoiler de l’émission du lundi 30 novembre 2020 de "Mamans et Célèbres" sur TFX