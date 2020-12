Stéphanie, 9 mois avant CHARLIZE : Découvrez les coulisses de sa naissance

Charlize est née le 25 décembre 2020, jour de Noël. Elle était un bébé surprise mais quelle belle surprise pour Stéphanie et son fils Lyam. La famille s’agrandit ! Et si ces 9 mois n’ont pas été de tout repos pour la jeune maman, aujourd’hui le bonheur de voir sa petite fille a effacé ce temps à l’attendre. Lyam, en grand frère protecteur, est lui aussi aux anges ! Avant d’apprendre à connaître la petite Charlize dans “Mamans et célèbres” sur TFX, MYTF1 vous propose de revivre les coulisses de sa naissance. De l’annonce surprise aux préparatifs de la chambre en passant par le choix du doudou ou encore la révélation du sexe de bébé… Ne manquez rien des meilleurs moments de la grossesse de Stéphanie dans “9 mois avant Charlize”.