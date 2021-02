EXCLU - Thomas en père Noël pour faire une surprise à Alba

En avant-première sur MYTF1 : Noël approche et la magie de Noël est présente chez Cindy et Thomas. Pour faire une surprise à leur fille Alba, Thomas décide de se déguiser en père Noël et de faire une vidéo pour sa fille. Cindy a tout prévu, le bonnet de noël, la barbe du père Noël et même le faux ventre pour être totalement dans le personnage. Ils espèrent qu’Alba ne reconnaîtra pas Thomas et que cette surprise lui fera plaisir ! Spoiler de l’émission du Mercredi 10 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.