EXCLU - Tiffany, marraine d’une association, demande de l’aide à Hillary, Jesta et Cécilia

En avant-première sur MYTF1 : Depuis plusieurs jours, Tiffany a envie de s’investir dans une association. Elle appelle donc Florian qui dirige une association dont l’objectif est d’aider les enfants malades. Il lui propose de devenir la marraine de l’association. Tiffany est très touchée par cette démarche et accepte tout de suite. Elle compte bien mobiliser le plus de mamans possibles pour faire un appel aux dons. Hillary, Jesta et Cécilia répondront-elles présentes ? Spoiler de l’émission du mercredi 9 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.