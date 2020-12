EXCLU - Visite d’une ferme en Corse pour Juliann

En avant-première sur MYTF1 : Après ses premiers pas sur la plage, Jesta et Benoît emmènent Juliann dans une ferme en Corse. Même si les parents appréhendent un petit peu, Juliann est tout de suite à l’aise avec les animaux de la ferme. Il donne même à manger aux chèvres autour de lui. Jesta et Benoît sont très fiers de lui ! Juliann est déjà un grand garçon ! Spoiler de l’émission du mardi 8 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.