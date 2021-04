Wafa, 9 mois avant AARON : Découvrez les coulisses de sa naissance

Aaron est né. Après 9 mois d’attente, de câlins et de préparatifs, Wafa, Oliver, Manel et Jenna sont très heureux d’accueillir un nouveau membre dans leur famille. Un petit garçon prénommé Aaron que vous ne manquerez pas d’apprendre à connaître dans “Mamans et célèbres” sur TFX. En attendant, MYTF1 vous propose de revivre les coulisses de sa naissance. De l’annonce de cette grossesse aux préparatifs en passant par l’émotion de la découverte du sexe de bébé en live… Ne manquez rien des meilleurs moments de la grossesse de Wafa dans “9 mois avant Aaron”.