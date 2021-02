Wafa découvre le sexe de son bébé en live !

En avant-première sur MYTF1 : Aujourd’hui, Wafa, Oliver, Manel et Jenna vont enfin découvrir le sexe du bébé ! Elle décide de l’annoncer en même temps dans un live sur Instagram. Oliver aimerait une fille alors que Manel et Wafa préfèrent un garçon. Les pronostics sont faits, maintenant il est temps de découvrir le sexe du bébé. Alors fille ou garçon ? Spoiler de l’émission du Jeudi 4 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.