Fille ou garçon ? La Gender Reveal Party de Julia

Après plusieurs tentatives, Julia attend enfin son deuxième enfant. Pour le plus grand bonheur de la petite famille Parisi. Aujourd’hui, il est temps pour elle de découvrir le sexe du futur bébé. Maxime est le seul à le connaître et a préparé une vraie surprise pour Julia. Entouré de leurs proches, il est temps de savoir… Alors petit frère ou petite soeur pour Luna ? Extrait de l’émission Mamans et célèbres, diffusée le mercredi 24 mars 2021 sur TFX.