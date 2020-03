Gender reveal pour Julie et Pierre-Jean dans l’épisode 47 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 47 de Mamans & célèbres, Julie annonce à Pierre-Jean le sexe de leur second enfant. Emilie fait une partie de bowling avec Maella et Menzo. Jesta et Wafa font une soirée pyjamas. Kelly explique à Neymar qu’ils vont passer le casting pour la prochaine saison de La bataille des Couples. Jesta et Benoit partent au Maroc avec Juliann. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.