Gianni n’aime pas la cuisine de sa maman…

Julie a pris un cours de cuisine avec un chef, elle a décidé d’apprendre à préparer des petits pots pour Gianni. Au menu, purée de panais/rutabaga/truite et compote de pommes/poires/kakis. Malheureusement, le petit garçon ne semble pas très emballé par ces nouvelles saveurs et ces nouvelles textures… Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 10 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.