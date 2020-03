Gianni se rebelle et fait un caprice dans un magasin

Dans l’épisode 52 de Mamans & célèbres, Julie et Gianni font des achats en prévision d’un week-end à la montagne. Le petit garçon semble plus préoccupé par les ballons que par les tenues de ski. Gianni n’en fait qu’à sa tête et Julie commence à douter de son autorité. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 16 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.