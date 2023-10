Giovanni et Hillary de retour à Paris

Giovanni et Hillary décident de partir à Paris pour le week-end, l'occasion rêvée de faire découvrir à leurs enfants, Milo et Matteo, leur ville natale, et de partager avec eux des souvenirs précieux. Une fois arrivés à Paris, la famille décide de louer une voiture pour explorer la ville. Ils commencent par revisiter les endroits qui ont marqué les débuts de leur histoire d'amour. Le week-end à Paris est bien plus qu'une simple escapade, c'est une opportunité pour la famille de se replonger dans les racines de leur histoire et de créer de nouveaux souvenirs qui, ils l'espèrent, resteront gravés dans la mémoire de leurs fils. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 25.