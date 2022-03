Giovanni fait une superbe surprise à Hillary pour ses 30 ans

Aujourd’hui, Giovanni a prévu une journée d'exception pour Hillary. Elle fête aujourd’hui ses 30 ans ! Ils sont tous les deux retournés à Paris et pour l’occasion Giovanni, lui a préparé des surprises d'exceptions. Il la réveille avec une magnifique robe en cadeau ! Hillary est émerveillée par cette attention. Mais la journée ne fait que commencer et Hillary risque de se souvenir de sa journée de ses 30 ans ! Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 06.