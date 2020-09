Hillary a accouché : Bienvenue Milo !

Après une grossesse idyllique menée jusqu’au terme, Hillary est arrivée à la maternité plus tôt dans la journée pour déclencher son accouchement. Son bébé, dont on ignorait encore le sexe, se faisait désirer et préferer rester au chaud dans le ventre de maman… Mais le grand jour est enfin arrivé : le bébé est né et il s’agit d’un petit garçon ! Les jeunes parents sont sur un petit nuage et réalisent tout doucement le bonheur qui arrive dans leur vie. Extrait de Mamans et Célèbres du Lundi 28 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.