Hillary déménage pour une maison avec vue sur la Tour Eiffel

Une nouvelle page se tourne pour Hillary, Gio et bébé Milo. Aujourd’hui, ils quittent leur appartement parisien pour une grande maison. La jeune maman est fière de présenter ce nouveau cocon à sa famille. Et la vue sur la Tour Eiffel depuis la terrasse met tout le monde d’accord ! Milo se plaira-t-il dans sa nouvelle maison ? Comment se passera sa première nuit ? Extrait de Mamans et Célèbres du octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.