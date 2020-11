Hillary et Giovanni en plein tournage des “Plus belles vacances”

Aujourd’hui, Hillary et Giovanni sont en déplacement dans le sud de la France pour tourner “Les plus belles vacances”. Milo lui profite de sa Mamie qui fait aussi partie du voyage. Papa et Maman peuvent partir travailler sereinement. Pendant la pause déjeuner, Mamie a décidé de faire une visite surprise aux jeunes parents. A seulement 2 mois, Milo est déjà sur un tournage ! Hillary sait la chance qu’elle a de pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle. Extrait de l’émission du Mardi 17 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.