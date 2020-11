Hillary et Giovanni rencontrent Charlène et Benoît

Charlène et Benoît sont à Paris et ont décidé de rendre visite à Hillary et Giovanni qui ont un petit garçon du même âge que le leur. Thyam et Milo se rencontrent ! Après une petite après-midi de jeux et découvertes, c’est l’heure du goûter. L’occasion pour les jeunes parents d’échanger autour de leur nouvelle vie. Extrait de l’émission du Vendredi 20 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.