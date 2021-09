INEDIT - Mamans et célèbres : Les premières minutes de la nouvelle saison !

Reprenez le fil des histoires de « Mamans et célèbres » en plein été indien avec en ligne de mire une rentrée bien chargée ! 3 mamans iconiques partiront en vacances ensemble avec leurs enfants ! Des vacances aussi drôles que mouvementées pour Jesta, Emilie Nef Naf, Stéphanie Clerbois et leurs tribus. Plus tard, ce sont Jesta et Kelly, quant à elles, qui échangeront leurs vies suite à un pari : Kelly s'occupant des enfants de Jesta avec Benoit et Jesta allant habiter chez Kelly sans elle, mais avec Neymar et ses enfants.