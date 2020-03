IT’S A BOY ! Julie et PJ vont avoir un second garçon

Dans l’épisode 47 de Mamans & célèbres, Julie attend le retour de Pierre-Jean à la maison pour lui annoncer le sexe de leur second enfant. Pour l’occasion, la jeune femme a mis les plats dans les grands. Comment va réagir PJ en découvrant qu’il va être papa d’un second garçon ? Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 9 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.