Jenna se fait percer les oreilles dans l’épisode 50 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 50 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas font une activité manuelle avec Alba. Wafa et Oliver emmènent Jenna se faire percer les oreilles. Emilie connait quelques difficultés avec le cheval de Maella. Julia tente d’initier Luna au ski. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 11 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.