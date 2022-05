Jesta, Benoit et Stéphanie font découvrir les coulisses du tournage

Aujourd’hui Jesta, Benoit et Stéphanie ont décidé de faire découvrir leur lieu de travail à leurs familles. Les enfants et les parents découvrent l’envers du décor des émissions dans lesquelles ils travaillent. Ils décident de montrer les salles d’interview où les candidats passent énormément de temps. Tout le monde est hyper investi dans la découverte des coulisses et ils ont hâte d’en voir plus ! Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 42.