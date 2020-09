Jesta et Benoît, ce projet pour bébés qui leur tient à coeur !

Depuis qu'ils sont parents, Jesta et Benoît ont de nouveaux projets. Les parents de Juliann veulent lancer une marque d'accessoires pour bébé. Une marque made in France avec du coton bio. Le projet est ambitieux ! Aujourd'hui, ils travaillent sur les visuels dessinés par Benoît avec une designeuse. Modèle lama, baleine ou encore flamant rose... Les premiers tests sont très concluants mais Jesta ne veut rien laisser passer. Tout doit être parfait pour les bébés et pour leur premier fan, Juliann.