Jesta et Benoît inquiets pour la santé de Juliann dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de Mamans et célèbres : Juliann passe une nuit très difficile. Alors qu’il traîne une petite infection à l’oeil depuis quelques jours, Jesta et Benoît sont de plus en plus inquiets… De son côté, Martika peine à trouver un équilibre entre sa vie de maman et sa vie d’entrepreneure. Stéphanie elle, veut apprendre à Lyam à dormir dans son lit. Kelly et Neymar travaillent leurs problèmes de couple avec Lucie mariotti, célèbre love coach. Vont-ils parvenir à laisser les rancoeurs de côté ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.