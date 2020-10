Jesta sort son premier livre de cuisine dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Lyam fait doucement connaissance avec sa petite soeur, encore dans le ventre de sa maman. Jesta s’apprête à sortir son tout premier livre de cuisine. Après avoir imaginé les recettes, il est temps pour elle de prendre la pose pour la première de couverture. A Monaco, Mia goûte les frites et elle adore ça. Julia et Luna s’offrent une vraie journée de princesses. Au programme : shopping à Paris ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.