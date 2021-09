Jour J pour Julia : Bienvenue au monde Vittorio

Julia nage en plein bonheur. Elle vient d’accoucher d’un petit Vittorio, en très bonne santé. Elle ne réalise pas, la voilà maman pour la deuxième fois. Un accouchement plus serein, vécu cette fois-ci aux côtés de Maxime, le papa. Une complicité immédiate se créée entre Vittorio et son père. Malgré le manque de sommeil et les efforts passés, Julia est en forme pour prendre soin de son bébé. Les parents ont hâte que Luna rencontre son petit frère. Bienvenue au monde Vittorio ! Extrait de l’épisode 02, saison 05 de Mamans et célèbres diffusé le Mardi 21 septembre 2021.