Julia bouleversée après sa thérapie de couple avec Maxime

Julia et Maxime sortent de leur première séance de thérapie de couple et à voir leurs visages, cela s’est très mal passé. Julia qui mettait beaucoup d’espoir dans cette thérapie, a perdu son sourire… Les parents de Luna s’aiment mais ne parviennent pas à surmonter les problèmes du passé. La rancoeur est encore trop présente… Leur amour sera-t-il plus fort que tout ? Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 15 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.