Julia et Luna au spa dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Jesta et Benoît se demandent comment ils vont annoncer à Juliann qu’il va être grand-frère. Difficile de lui faire comprendre à seulement 13 mois. Julia s’offre un moment de détente avec Luna. Mère et fille ont rendez-vous dans un spa pour se faire masser. Hillary prépare sa crémaillère mais aussi sa baby shower et tout ne va pas se passer comme prévu… Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.