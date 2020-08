Julia et Luna jouent les princesses dans le prochain épisode de Mamans et Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et Célèbres”, Julie abuse de chocolat mais pour elle, rien n’est trop pour son futur bébé. Au programme de Julia et Luna : shooting dans un château de princesses ! Mère et fille passent un pur moment de bonheur ! Cindy teste une nouvelle box de petits pots pour bébés pendant que Wafa continue à suivre de très près les travaux de sa nouvelle maison. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.