Julia fait une annonce à Luna dans l’épisode 48 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 48 de Mamans & célèbres, Jesta, Benoit et Juliann découvrent le Maroc. Martika fête ses 1 millions d’abonnés sur Instagram. Julia et Maxime annoncent leur séparation à Luna. Stéphanie organise l’anniversaire de Lyam. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 9 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.