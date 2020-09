Julia fête l'anniversaire de Luna dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de Mamans et Célèbres : Cindy cherche un cadeau personnalisé à Thomas. Lyam fait une journée en immersion chez les pompiers. Emilie a une journée très importante puisqu'elle s'apprête à exposer ses produits dans un grand centre commercial parisien. De son côté, Julia a imaginé les choses en grand pour l'anniversaire de Luna. Tout se passera-t-il comme dans les rêves les plus fous de Loulou ? Réponse demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.