Julia panique face à des oiseaux

Dans l’épisode 54 de Mamans & célèbres, Kelly et Julia emmènent leurs enfants au zoo. Lyam et Luna ont la possibilité de nourrir des oiseaux avec des morceaux d’oranges. Malheureusement, Julia a une peur panique des volatiles et ne peut s’empêcher de crier quand ils s’approchent d’elle. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 18 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.