Julia participe au cours de danse de Luna

Dans l’épisode 48 de Mamans & célèbres, Julia et Maxime accompagnent Luna à son cours de danse. Malheureusement, la petite fille est fatiguée et n’a pas très envie de participer avec les autres enfants. Mais Julia n’a pas dit son dernier mot et décide participer avec sa fille au cours de danse. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mardi 10 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.