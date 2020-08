Julia prend la pose en robe de mariée aux côtés de Luna

Au programme de la journée pour Julia et Luna : shooting photo dans un château. Mère et fille sont traitées comme des princesses. Maquillage, coiffure et robes de mariée, tout y est ! Même Luna n’a pas oublié ses petits talons pour prendre la pose. S’il n’est pas toujours facile de rester concentrer à 3 ans, la petite fille s’amuse pour le plus grand bonheur de sa maman. Prochain étape : le défilé de la Fashion Week ? Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 28 août sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.