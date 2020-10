Julia rencontre Wafa, Luna et Jenna s’adorent !

Julia et Wafa profitent de la venue de Julia dans le sud pour se rencontrer sur une plage à Saint Tropez. C’est aussi l’occasion pour Wafa de faire la connaissance de Maxime. L’après-midi est plein de belles surprises puisque Wafa annonce son mariage avec Oliver et en profite pour y inviter Julia et Maxime. Autre point très positif, Luna et Jenna semblent très bien s’entendre. Une complicité qui donne fortement envie à Wafa de garder Luna un moment. Julia et Maxime arriveront-ils à se séparer quelques heures de leur fille ? Rien n’est moins sûr ! Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 6 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.