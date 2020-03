Julia se confie sur sa fausse-couche

Dans l’épisode 42 de Mamans & célèbres, Julia prend la parole sur ses réseaux et se confie sur sa fausse-couche. La jeune femme a besoin de temps pour se reconstruire et avancer malgré cette épreuve. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 2 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.