Dans l’épisode 13 de Mamans & célèbres, Julia annonce sa séparation avec Maxime via ses réseaux sociaux. Une nouvelle épreuve dans la vie de la jeune maman… À Monaco, Martika et Umberto choisissent la poussette de leur futur enfant. En week-end avec Lyam, Kelly réalise que Neymar lui manque de plus en plus… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.