Julia : son nouveau projet avec le papa de Luna

Julia et Maxime ont envie de laisser une nouvelle chance à leur histoire d’amour. Après une visite chez une thérapeute de couple, Julia a un nouveau projet. Elle souhaite acheter une deuxième maison dans le sud pour se rapprocher du papa de Luna. Mais pour l’heure, elle garde le secret et prévoit des visites lors de ses prochaines vacances. Maxime sera-t-il sensible aux efforts de Julia ? Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 25 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.