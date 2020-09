Julia veut laisser une nouvelle chance au papa de Luna

L'histoire d'amour de Julia et Maxime a connu de nombreux rebondissements. Aujourd'hui, ils semblent prêts à se donner une nouvelle chance mais pas question d'en parler à leur fille Louna. Ils lui diront le jour où ils seront certains de leur décision. Pour l'heure, c'est un shooting photo en famille qui s'organise. Maxime a créé sa propre ligne de tee-shirts et qui mieux que sa fille et la maman de cette dernière pour représenter la marque. Si Julia a l'habitude de prendre la pose, Luna semble, elle aussi, avoir fait ça toute sa vie.