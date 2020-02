Dans l’épisode 38 de Mamans & célèbres, Martika sort de la maternité avec Mia et Umberto. Jesta et Benoît racontent pour la première fois une histoire à Juliann. Kelly prépare le retour de Neymar chez elle. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 21 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.