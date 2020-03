Juliann fait de la peinture… sur les murs

Dans l’épisode 45 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoit personnalisent la chambre de Juliann en réalisant une fresque murale. Les mains pleines de peinture, le petit garçon doit reproduire des formes avec l’aide de ses parents. Malheureusement, Juliann est encore un peu petit et le résultat espéré n’est pas au rendez-vous. En revanche Juliann semble s’amuser avec la peinture. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 5 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.