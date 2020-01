Juliann fait pipi sur Benoît avant d'aller au bain

Jesta et Benoît sont en vacances en Bretagne. Jesta profite d’un moment tranquille pour se faire masser dans le spa de l’hôtel. Benoît s’occupe de Juliann lui donne le bain. La tâche se révèle plus compliquée que prévue car l’équipement de l’hôtel n’est pas adapté à un bébé. Le jeune papa parvient à trouver une solution mais Juliann lui fait pipi dessus… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.